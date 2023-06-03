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Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Stefan De Vrij kapışması

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Galatasaray’la Fenerbahçe arasında Stefan De Vrij kapışması

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen iki ekip de İnter ile sözleşmesi sona eren Stefan De Vrij'in peşine düştü.

Sezon boyuncu şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray ezeli rakibi ile transferde karşı karşıya... İki büyük kulüp bu kez Stefan De Vrij'in transferi için mücadele ediyor.

Birçok talibi olan Victor Nelsson'un Transfer olması ihtimaline karşın alternatif isimler üzerine çalışan Galatasaray yönetimi, beş sezondur oynadığı Serie A ekibi Inter'le sözleşmesi temmuz başında sona erecek olan Stefan De Vrij'le temasa geçti.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR
31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeri perşembe günü sabah özel uçakla İstanbul'a gelerek hem G.Saray hem de F.Bahçe yöneticileri ile görüştü. Her iki kulübün yönetimleri tekliflerini sunarak beklemeye başladı.

Serbest olduğu için çok sayıda talibi olan De Vrij'in tüm teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği belirtildi. De Vrij bu sezon İtalyan ekibinde 26 maçta 1 gol attı.

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