Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Stefan De Vrij kapışması
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen iki ekip de İnter ile sözleşmesi sona eren Stefan De Vrij'in peşine düştü.
Sezon boyuncu şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray ezeli rakibi ile transferde karşı karşıya... İki büyük kulüp bu kez Stefan De Vrij'in transferi için mücadele ediyor.
Birçok talibi olan Victor Nelsson'un Transfer olması ihtimaline karşın alternatif isimler üzerine çalışan Galatasaray yönetimi, beş sezondur oynadığı Serie A ekibi Inter'le sözleşmesi temmuz başında sona erecek olan Stefan De Vrij'le temasa geçti.
ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR
31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeri perşembe günü sabah özel uçakla İstanbul'a gelerek hem G.Saray hem de F.Bahçe yöneticileri ile görüştü. Her iki kulübün yönetimleri tekliflerini sunarak beklemeye başladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr
- Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? E-OKUL LGS sınav yeri bilgileri sorgulama 2023! e-okul.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi dönüyor?
- Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...
- LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023! LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS'de kalem ve silgi verilecek mi?
- Yalı Çapkını 35. bölüm CANLI İZLE! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm Star TV canlı yayın! Tek parça, FULL HD, kesintisiz yayın!
- 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! Düzenleme an meselesi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Hafize Gaye Erkan ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...
- Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YENİ BAKANLAR kimler, belli oldu mu?