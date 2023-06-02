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Süper Lig ekibinden Jason Denayer hamlesi! Yıldız stoperin transferi için temaslar başladı

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Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Süper Lig ekibinden Jason Denayer hamlesi! Yıldız stoperin transferi için temaslar başladı

Süper Lig'de Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıkışa geçen ve şampiyonluğa bir adım uzakta kalan Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlıların ilk hedefinde bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer var. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'la rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçti.

Sezon başında da gündeme gelen Jason Denayer yeniden radara girdi. Yönetim, 27 yaşındaki Belçikalı stopere, bonservis ve imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.

28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi. Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı. Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.

Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

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