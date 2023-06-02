Süper Lig ekibinden Jason Denayer hamlesi! Yıldız stoperin transferi için temaslar başladı

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı. Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.

Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...