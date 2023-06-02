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Marsilya'da Igor Tudor depremi! Resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Marsilya’da Igor Tudor depremi! Resmen açıkladı

Fransa Ligi'ni üçüncü bitirmesi kesinleşen Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Hırva çalıştırıcı yaşanan gelişmeyi resmen duyurdu.

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