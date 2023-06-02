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Son dakika | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Son dakika | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak.

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