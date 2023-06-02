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Çağlar Söyüncü artık Atletico Madrid'de!

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Çağlar Söyüncü artık Atletico Madrid’de!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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