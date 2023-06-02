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4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencileri hünerlerini gösterdi

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencileri hünerlerini gösterdi

Malazgirt GSB Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda yapılan etkinlik, 4-6 yaş arası öğrencilerin Kur’an okuyup ilahiler söylemesiyle başladı.

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