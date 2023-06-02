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DEAŞ operasyonu! Ekipler İstanbul'da harekete geçti

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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DEAŞ operasyonu! Ekipler İstanbul’da harekete geçti

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.

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