Kim Min-Jae, Serie A'da yılın defansı seçildi!
Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu, transferinin ardından İtalyan devi Napoli'de harikalara imza attı. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Serie A'da bu sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.
Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.
Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı. Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.
Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.
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