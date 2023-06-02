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Kim Min-Jae, Serie A'da yılın defansı seçildi!

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Kim Min-Jae, Serie A’da yılın defansı seçildi!

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu, transferinin ardından İtalyan devi Napoli'de harikalara imza attı. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Serie A'da bu sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.

Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.

Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı. Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.

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