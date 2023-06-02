Galatasaray'da transfer yasağı tehlikesi! FIFA kararını açıkladı! 45 gün süre verildi...
Galatasaray'da sezon başında sözleşmesi feshedilen ve sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak. Eğer Aslan bu ödemeyi 45 gün içinde yapmazsa transfer yasağı alacak. İşte detaylar...
Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'nin, Galatasaray'a karşı açtığı dava sonuçlandı. Sezon başında sözleşmesi feshedilen deneyimli oyuncu, 'haksız fesih' gerekçesiyle FIFA'nın yolunu tutmuştu.
GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU!
FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.
Galatasaray 45 gün içinde tazminatı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir. Sarı-kırmızılılarda 2 sezon top koşturan Omar Elabdellaoui, 20 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 asistlik katkı verdi.
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