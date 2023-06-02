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Galatasaray'a şampiyonluk kupasını derbi maçında TFF Başkanı Büyükekşi takdim edecek!

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Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Galatasaray’a şampiyonluk kupasını derbi maçında TFF Başkanı Büyükekşi takdim edecek!

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek, 23. kez ile bu alanda en başarılı takım olan Galatasaray’a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

KUPAYI BÜYÜKEKŞİ TAKDİM EDECEK!

Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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