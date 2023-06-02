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Galatasaray'da transfer hareketliliği! Dünyaca ünlü savunmacı için kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Galatasaray’da transfer hareketliliği! Dünyaca ünlü savunmacı için kritik görüşme

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın önemli bir takviye adına İstanbul'da transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezonun kadro çalışmaları için temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

MARCAO'DAN BONUS: 1 MİLYON EURO
Sevilla'nın, Avrupa Ligi'ni kazanması, Galatasaray'a da yaradı. Sezon başında Marcao'yu, 15 milyon euro karşılığında İspanyol ekibine gönderen Sarı-Kırmızılılar, bu transfere bonus maddeleri de eklemişti.

Kırmızı-Beyazlılar, Kupa 2'yi müzesine götürdü ve Cim Bom da bu başarıdan dolayı 1 milyon euro bonus elde etti. Bu arada Marcao ile birlikte bir dönem Aslan'da oynayan Alex Telles ile Fernando da, Sevilla ile birlikte Avrupa Ligi zaferi yaşadılar.

BREZİLYA'DAN GOMEZ İDDİASI
Transferde yıldız avını sürdüren Galatasaray, bir yandan da genç yetenekleri kovalıyor. Brezilya basınında çıkan habere göre Palmeiras ve Sarı-Kırmızılılar, Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen Diego Gomez'i takibe aldı.

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Libertad'ın, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya satabileceği bildirildi.

İSTANBUL'DA DE VRIJ GÖRÜŞMESİ
Şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan Stefan de Vrij'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cim Bom'un, Hollandalı stoperin temsilcisi ile İstanbul'da görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'deki şampiyonluk unvanını korumak hem de Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde şimdiden çalışmalarına başlamış durumda... Sarı-Kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan ve Arsenal'e gideceği konuşulan Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşı önlemini şimdiden aldı. Cim Bom'un, savunmanın göbeği için Stefan de Vrij için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 2018'den beri İtalya Ligi Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'de oynayan de Vrij'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

HAKAN'DAN BİLGİ ALDI...
Kontrat yenilemeyen ve formasını da Acerbi'ye kaptıran 31 yaşındaki stoperin temsilcisinin, soluğu İstanbul'da aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Hollandalı futbolcunun şartlarıyla ilgili olarak görüşme halinde olduğu bildirildi. Inter'de bitecek olan kontratından yıllık 3.8 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun da, takım arkadaşı Hakan'dan hem İstanbul hem de Galatasaray hakkında bilgi aldığı konuşuluyor.

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