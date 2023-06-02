Galatasaray’da transfer hareketliliği! Dünyaca ünlü savunmacı için kritik görüşme

MARCAO'DAN BONUS: 1 MİLYON EURO

Sevilla'nın, Avrupa Ligi'ni kazanması, Galatasaray'a da yaradı. Sezon başında Marcao'yu, 15 milyon euro karşılığında İspanyol ekibine gönderen Sarı-Kırmızılılar, bu transfere bonus maddeleri de eklemişti.

Kırmızı-Beyazlılar, Kupa 2'yi müzesine götürdü ve Cim Bom da bu başarıdan dolayı 1 milyon euro bonus elde etti. Bu arada Marcao ile birlikte bir dönem Aslan'da oynayan Alex Telles ile Fernando da, Sevilla ile birlikte Avrupa Ligi zaferi yaşadılar.