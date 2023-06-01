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Son dakika | Marek Hamsik'ten futbolu bırakma kararı

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Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Son dakika | Marek Hamsik’ten futbolu bırakma kararı

Son dakika haberi...Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

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