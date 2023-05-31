Yaz transferinde ilk bomba patlıyor! Nefret aşka mı dönüşecek? Galatasaray'dan Guendouzi hamlesi...
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılarda Torreira'ya ciddi teklifler bulunurken yıldız ismin ayrılması halinde yerini doldurmak için ilk adım atıldı. Sarı kırmızılılar Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi için devreye girdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmalarına da şimdiden başlandı.
YENİ YILDIZ YAĞMURU OLACAK
Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve iddialı kadrosunu korumak isterken yeni yıldızlar sarı kırmızılıların gündemine gelmeye devam ediyor.
3 İSME TEKLİF YAĞIYOR
Icardi'yi takımda tutmak isteyen Cimbom'da Torreira, Boey ve Nellson'a ise oyuncu başına 20 milyon Euro'ya yakın teklifler olduğu da iddia ediliyor.
TORREIRA AYRILIRSA YERİNE GELECEK İSİM HAZIR
Diğer yandan bu sezon orta sahada gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray o bölgeye yönelik oyuncu arayışlarına başladı.
GUENDOUZI LİSTEDE
Geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarında.
TAKIMINDAN AYRILMA KARARI ALDI
2021 yazında Marsilya'ya kiralık giden ve 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda yer almıştı.
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