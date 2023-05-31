Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.