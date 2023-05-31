Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
"Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla, 32 yıl aranın ardından yeniden finale yükselen Roma ile Budapeşte'de Puskas Arena'da kozlarını paylaşacak. Peki, Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
"Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 52. şampiyonluğu için Sevilla-Roma Puskas Arena'da kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho liderliğinde geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu elde eden Roma gözünü Avrupa Ligi'ne dikti. Peki, Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
SEVİLLA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sevilla bu akşam Roma ile Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek. Sevilla-Roma maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.
7. ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da bu akşam oynanacak 2023 finali ise İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek.
Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.
AVRUPA LİGİ'NİN KRALI SEVİLLA
Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.
Kupayı toplamda 6 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.
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- Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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