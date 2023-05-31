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Milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı!

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı!

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 87 kiloda ülkemizi temsil eden, Enbiya Taha Biçer ve 80 kiloda Hüseyin Kartal şampiyonaya veda etti.

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