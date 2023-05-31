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Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

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Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Süper Lig’de son hafta programı açıklandı

Süper Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı. 6-7 Haziran'da oynanacak maçlarla bu sezon Süper Lig'e son nokta konulacak. Maçların günleri ve saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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