Jorge Jesus’tan flaş açıklamalar: Kupa şampiyonu olma ihtimalimiz var

"HER KULÜP ŞAMPİYON OLSA DA OLMASA DA KADROSUNDA DÜZENLEMELER YAPAR"

Sarı-lacivertli takımın başında kalsa da kalmasa da kadroda ne gibi değişiklikler olması gerekiyor şeklinde yöneltilen soruya Jesus, "Şampiyonluğu nerde kaybetmiş olduğumuz konusu sübjektif bir konu. Sebebin ne oluğunu tek bir şey söyleyemeyiz. Her maç 3 puan değerinde rakip farketmeksizin. Biz bu sezon rakibimizden daha az puan aldığımız için ligi kazanamadığımızı düşünüyorum. Her kulüp şampiyon olsa da olmasa da kadroda düzenlemeler yapar. Fenerbahçe gibi diğer takımlar da transfer dönemi açılınca ihtiyacı olan bölgelere transfer yapacaktır" cevabını verdi.