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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkarılacak! İşte bilet fiyatları...

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Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkarılacak! İşte bilet fiyatları...

Galatasaray Süper Lig'de 2022/23 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, gözler son hafta oynanacak derbi mücadelesine çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

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