Galatasaray’ın genç yıldızı Fransa Milli Takımı’na davet edildi! Uzun süredir beklenen müjdeyi aldı...

ARSENAL'İN DA RADARINA GİRDİ

Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Fransa'nın Rennes ekibiden transfer edilen Boey, piyasa değerini 11 milyon euroya kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Arsenal, Boey için 17 milyon euro teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon euro istedi.