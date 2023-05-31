Galatasaray'ın genç yıldızı Fransa Milli Takımı'na davet edildi! Uzun süredir beklenen müjdeyi aldı...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken ve bu yaz transferinde takımdan ayrılma ihtimali olan Sacha Boey, Fransa U-21 Milli Takımı'ndan davet aldı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sacha Boey ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Bu sezon 30 lig maçında 1 gol atıp 4 asist üreten Boey, Fransızların dikkatini çekti.
BEKLEDİĞİ DAVET SONUNDA GELDİ
Daha önce Kamerun'dan milli davet alan Sacha Boey, beklediği müjdeye sonunda kavuştu. Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna eklendi.
21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nun ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
ARSENAL'İN DA RADARINA GİRDİ
Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Fransa'nın Rennes ekibiden transfer edilen Boey, piyasa değerini 11 milyon euroya kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Arsenal, Boey için 17 milyon euro teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon euro istedi.
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