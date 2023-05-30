Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü'ne yenilmesi halindeyse senaryo değişiyor. O zaman Fenerbahçe'nin derbide alacağı herhangi bir galibiyet de sarı-lacivertlileri şampiyon yapacak. Derbiyi sarı-kırmızılıların kazanması halindeyse her koşulda Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaşmış olacak.