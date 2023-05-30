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Süper Lig'de şampiyonluk hesapları! Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'de nefesler tutuldu 36'ncı haftanın maçları bekleniyor. Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıkarken; Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Puan kaybı durumunda ise Fenerbahçe maçından gelecek skoru bekleyecek. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olabilir? İşte o hesaplar...

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında salı günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren Galatasaray maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE NE OLACAK?
Galatasaray, Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibini bulacak.

Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalır, Fenerbahçe de Antalyaspor'u mağlup ederse, derbide sarı-lacivertliler en az 3 farklı galibiyet arayacak. 3 farklı galibiyet alınması halinde ise Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kaybettiği için genel averaja bakılacak.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü'ne yenilmesi halindeyse senaryo değişiyor. O zaman Fenerbahçe'nin derbide alacağı herhangi bir galibiyet de sarı-lacivertlileri şampiyon yapacak. Derbiyi sarı-kırmızılıların kazanması halindeyse her koşulda Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

Not: Son hafta iki takım da maçlarında hükmen galip sayıldığı için 3 puan alacak.

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