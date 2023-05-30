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Fernando Muslera için ayrılık iddiası! Galatasaray'ın efsanesi yol ayrımında mı?

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Fernando Muslera için ayrılık iddiası! Galatasaray’ın efsanesi yol ayrımında mı?

Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren ve uzun yıllardır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Fernando Muslera için takımdan ayrılık iddiası geldi. Muslera'nın ailesiyle yapacağı görüşme sonrası Okan Buruk ve yönetime kararını ileteceği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. 2011 senesinde Türkiye'ye gelen Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'ın hemde Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla lig şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını elde etti.

15.KUPASINA KOŞUYOR

Geldiği dönemden beri 14 kupa kazanan Fernando Muslera 15.'yi kazanmaya da çok çok yaklaştı.

AİLESİYLE KARAR VERECEK

36 yaşında giren tecrübeli kaleci sözleşmesi gelecek yıl bitmesine rağmen gelecek planları yapmaya başladı. Ailesiyle konuştuktan sonra Okan Buruk ve yöneticilerle konuşacak olan Muslera'nın yerine alternatifler belirlenmiş durumda.

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