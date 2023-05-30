Fernando Muslera için ayrılık iddiası! Galatasaray’ın efsanesi yol ayrımında mı?

Galatasaray'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. 2011 senesinde Türkiye'ye gelen Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'ın hemde Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla lig şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını elde etti.