Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri! Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? Süper Lig’de kalan maçlar...

Süper Lig puan durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonunun kim olacağı merak ediliyor. Bu akşam Galatasaray Ankaragücü ile şampiyonluk için karşılaşacak. Peki Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? İşte Süper Lig'de kalan maçlar...