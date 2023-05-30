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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri! Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? Süper Lig'de kalan maçlar...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri! Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? Süper Lig’de kalan maçlar...

Süper Lig puan durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonunun kim olacağı merak ediliyor. Bu akşam Galatasaray Ankaragücü ile şampiyonluk için karşılaşacak. Peki Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? İşte Süper Lig'de kalan maçlar...

Süper Lig puan durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonunun kim olacağı merak ediliyor. Bu akşam Galatasaray Ankaragücü ile şampiyonluk için karşılaşacak. Peki Hangi takım hangi şekilde şampiyon olur? İşte Süper Lig'de kalan maçlar...

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray- 79 puan
Fenerbahçe-74 puan
Beşiktaş-74 puan
Adana Demirspor-63 puan
Başakşehir 53 puan

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Galatasaray 79 puan ile şu an Süper Lig'de 1.sırada yer alıyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray şampiyonluk koltuğunun sahibi olacak.

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında mağlup olması durumunda sarı kırmızılı takım şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Antalya karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY

Başakşehir
Ankaragücü (D)
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Fenerbahçe
Hatayspor (Hükmen)

FENERBAHÇE

Giresunspor (D)
Antalyaspor
Trabzonspor
Hatayspor (Hükmen)
Galatasaray (D)
Gaziantep FK (Hükmen)

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (Hükmen)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor

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