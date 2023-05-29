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Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi! Mancini İtalya Milli Takımı'na dahil etti

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Nicolo Zaniolo’ya milli takım müjdesi! Mancini İtalya Milli Takımı’na dahil etti

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan ve şu an İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, sarı kırmızılıların yıldız ismi Nicolo Zaniolo'yu milli takıma davet etti. İşte detaylar...

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