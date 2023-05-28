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Fransa'da şampiyon PSG! Messi Ronaldo'yu geride bıraktı

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Fransa’da şampiyon PSG! Messi Ronaldo’yu geride bıraktı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kalmasına rağmen bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Yıldız futbolcu Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

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