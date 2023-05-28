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Heidenheim, 90+9'da gelen golle Bundesliga'ya yükseldi

SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Heidenheim, 90+9’da gelen golle Bundesliga’ya yükseldi

Bundesliga 2'de Heidenheim, zorlu geçen mücadelede son dakikalarda gelen golle güldü. Jahn Regensburg deplasmanında 90+9'da Tim Kleindienst'in golüyle 3-2 kazanarak Bundesliga'ya yükseldi.

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