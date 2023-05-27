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Galatasaray'dan Günay Güvenç hamlesi! Muslera'nın arkasına deneyimli eldiven...

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Galatasaray’dan Günay Güvenç hamlesi! Muslera’nın arkasına deneyimli eldiven...

Fernando Muslera'nın arkasına deneyimli bir kaleci arayan Galatasaray, bonservisi Gaziantep FK'de bulunan Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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