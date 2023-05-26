Son dakika: Fenerbahçe Arda Güler'in sözleşmesini uzattı
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi. Öte yandan Arda'nın Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli, Newcastle United ve Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.
Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.
Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
ARDA GÜLER'İN KARNESİ
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasını 32 maçta toplam 1306 dakika giydi.
18 yaşındaki 10 numara bu müsabakalarda rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Arda Güler aynı süreçte takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.
Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli, Newcastle United ve Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia edilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
A Milli Futbol Takımı'nda 2 maçta oynayan Arda Güler herhangi bir skor katkısı veremedi.
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