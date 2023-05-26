Son dakika: Fenerbahçe Arda Güler’in sözleşmesini uzattı

Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli, Newcastle United ve Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia edilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

A Milli Futbol Takımı'nda 2 maçta oynayan Arda Güler herhangi bir skor katkısı veremedi.