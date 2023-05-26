Galatasaray, Driens Mertens ile sözleşmeyi uzattı: TFF'ye bildirildi!
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, kontratında "25 maçta forma giyerse sözleşmesi 1 sezon uzar" maddesini daha önce aktifleştiren Belçikalı yıldızın kalacağını resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
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