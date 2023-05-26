Bodrumspor ilk yarı finalist oldu! Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya mücadele...
Süper Lig'e yükselme mücadelelerinde heyecan başladı. Spor Toto 1. Lig play-off’unda Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, 2. tura yükseldi.
Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesinde Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele, 3-1'lik Bodrumspor galibiyeti ile tamamlandı.
Bodrumspor'un gollerini Cenk Şen, İsmail Köybaşı (k.k) ve Umar Aminu kaydetti. Göztepe'nin golü ise 88. dakikada Göztepe'den geldi.
Bodrumspor galibiyet düdüğünün ardından sosyal medya hesabı üzerinen paylaşım yaptı.
İLK EKİP OLDU
Bu sonuçla birlikte Bodrumspor Spor Toto 1. Lig play-off'unda tur atlayan ilk ekip oldu. Muğla temsilcisi, Sakaryaspor - Eyüpspor maçının galibi ile play-off finali için karşı karşıya gelecek.
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