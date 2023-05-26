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Eyüpspor, Sakaryaspor'u uzatmalarda yendi! 1. Lig play-off yarı finali belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Eyüpspor, Sakaryaspor’u uzatmalarda yendi! 1. Lig play-off yarı finali belli oldu

Süper Lig’e yükselme mücadelelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Sakaryaspor'u uzatmalarda Alpaslan Öztürk’ün attığı harika golle 1-0 mağlup etti ve yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan maçı Eyüpspor uzatmalarda 1-0'lık skorla kazandı ve yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Eyüpspor galibiyet düdüğünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eyüpspor'a galibiyeti ve turu getiren golü ise 120+2. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

İkinci tur maçları çift maç eleme sistemine göre 31 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde oynanacak. Kazanan takım play-off finaline yükselecek ve Pendikspor'un rakibi olacak.



Final müsabakasını kazanan ekip ise Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

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