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Trabzonspor'da Nenad Bjelica hedefi belirledi!

SPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Trabzonspor’da Nenad Bjelica hedefi belirledi!

Son dakika haberi... Karadeniz devinde şimdiden yeni sezon çalışmaları başlarken teknik direktör Nenad Bjelica da bu sezon için kısa vadede hedefini belirledi.

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