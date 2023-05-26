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Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu!

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Giriş Tarihi: 26.05.2023
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Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu!

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu. Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.

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