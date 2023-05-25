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TFF'den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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TFF’den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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