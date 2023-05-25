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Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi açıklandı! ZTK finali hangi gün? ZTK final maçı hangi şehirde oynanacak?

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Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi açıklandı! ZTK finali hangi gün? ZTK final maçı hangi şehirde oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu. Finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi bu akşam oynanacak Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak. İşte detaylar...

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