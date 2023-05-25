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Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın tarihi ve saati belli oldu.

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