CANLI | Ankaragücü – Başakşehir (CANLI İZLE) Ankaragücü – Başakşehir maçı ilk 11’leri…
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Ankaragücü ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele kapalı gişe oynanacak. Ali Şansalan’ın düdük çalacağı kritik mücadelede Başakşehir’de önemli bir eksik karşılaşmada yer alamayacak. İşte, Ankaragücü – Başakşehir maçının muhtemel 11’leri… Zorlu mücadele A Spor’da canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. ZTK yarı finalinde rövanş heyecanı yaşanıyor. Maça dair tüm detaylar futbolseverler tarafından yakında takip edilerek detayları araştırılıyor.
Ankaragücü ile Başakşehir arasında oynanacak kritik mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!
Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.
TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK
Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.
ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE
MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo.
ANKARAGÜCÜ – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü – Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ankaragücü – Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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