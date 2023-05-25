CANLI | Ankaragücü – Başakşehir (CANLI İZLE) Ankaragücü – Başakşehir maçı ilk 11’leri…

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo.

ANKARAGÜCÜ – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü – Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankaragücü – Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.