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Andres Iniesta gözyaşlarıyla veda etti

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Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Andres Iniesta gözyaşlarıyla veda etti

Efsane oyuncu Andres Iniesta, Vissel Kobe formasına gözyaşları içerisinde veda etti. Iniesta; İspanya Milli Takımı ve Barcelona’da gösterdiği performansla dünya futboluna damga vurmuştu.

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