Beşiktaş’ın eski fubolcusu Douglas Brezilya’da tutuklandı

Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - beyazlı formayla yedi maçta görev yapan Douglas, beklenen performasın gerisinde kalınca formadan uzak kaldı. Temmuz 2022'de sözleşmesi sona erince takımdan ayrıldı. O tarihten beri de hiçbir takımda forma giymedi.

TUTUKLANDI

Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı.