Beşiktaş'ın eski fubolcusu Douglas Brezilya'da tutuklandı
Beşiktaş haberleri bugün... Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor formaları giyen Douglas'ın ülkesi Brezilya'da tutuklandığı öğrenildi. İşte detaylar...
2014 yılında 4 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Douglas Santos, Katalan devinde beklenen performansı gösteremeyince Sporting Gijon'a kiralanmıştı.
Bir dönem Benfica'da da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu.
SİVASSPOR FORMASIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Kırmızı-beyazlıların formasını 32 maçta giyen Douglas, üç kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı.
Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - beyazlı formayla yedi maçta görev yapan Douglas, beklenen performasın gerisinde kalınca formadan uzak kaldı. Temmuz 2022'de sözleşmesi sona erince takımdan ayrıldı. O tarihten beri de hiçbir takımda forma giymedi.
TUTUKLANDI
Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı.
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