Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MKE Ankaragücü- Medipol Başakşehir muhtemel 11'Ler!
Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Başakşehir ekibini konuk etmeye hazırlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Futbolseverler mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar…
Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak ediliyor. Ankaragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. ZTK yarı finalinde rövanş heyecanı yaşanıyor. Maça dair tüm detaylar futbolseverler tarafından yakında takip edilerek detayları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!
Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.
TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK
Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.
ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE
MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.
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- Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MKE Ankaragücü- Medipol Başakşehir muhtemel 11'Ler!
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