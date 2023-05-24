Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kupanın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James.
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- Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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