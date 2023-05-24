"Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?