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Ronaldo golden sonra secdeye gitti

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Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Ronaldo golden sonra secdeye gitti

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Shabab Riyadh maçında takımını galibiyete taşıyan golü atmasının ardından secdeye gitti. Takım arkadaşları, Portekizli süperstarın secde etmesine alkışla karşılık verdi.

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