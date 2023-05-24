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Galatasaray'dan Di Maria bombası! Yıldız isim imzaya yakın...

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Galatasaray’dan Di Maria bombası! Yıldız isim imzaya yakın...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Aslan, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine alırken yıldız oyuncu bu sezon 37 maçta 8 gol 7 asist yaptı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Angel Di Maria'nın Juventus macerası sona eriyor. Boşa geçecek olan yıldız isim için sarı kırmızılılar takipte.

JUVE'YE VEDAYA HAZIRLANIYOR

Fabrizio Romano'ya göre; Angel Di Maria'nın, kulübü Juventus'la yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri yarıda kaldı. Tarafların bir türlü pürüzleri gideremediği ve 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Juve'ye veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferini gündemine aldı. Angel Di Maria'ya, Suudi Arabistan ekiplerinde de ilgi var. Ancak deneyimli yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

8 GOL 7 ASİST

Yıldız oyuncu bu sezon İtalyan ekibiyle 37 karşılaşmaya çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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