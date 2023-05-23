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Nicolo Zaniolo'da flaş gelişme! PFDK kararını açıkladı... Fenerbahçe derbisinde sahada olacak

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Nicolo Zaniolo’da flaş gelişme! PFDK kararını açıkladı... Fenerbahçe derbisinde sahada olacak

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza aldı. PFDK tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncuya iki maç ceza verildiği duyuruldu. Böylelikle Zaniolo Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. İşte detaylar...

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