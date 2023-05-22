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Premier Lig'de Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Premier Lig’de Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, oynadığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle rakibini 1-0 yendi.

Arsenal'in yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, galibiyetin ardından şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Oyuncular törende büyük sevinç yaşadı.

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