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Galatasaray'dan kanat transferinde büyük bomba! Juventus'tan gelecek yeni yıldız...

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Galatasaray’dan kanat transferinde büyük bomba! Juventus’tan gelecek yeni yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı kırmızılar Juventus'un gözden çıkardığı Kulusevski'yi kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu için ilk temas kiralık transfer olarak sağlanacak. İşte detaylar...

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