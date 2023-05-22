Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yeni yıldız Milan’dan geliyor...

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Galatasaray'ın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Toure'yle anlaştığı ancak kulübü Milan'ı ikna edemediği vurgulandı. Sarı-kırmızılı takımın, o dönem 26 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro önerdiği, Milan'ın ise 5 milyon euro istediği kaydedildi. Galatasaray'ın, İtalyan ekibini ikna edememesinin ardından masadan kalktığı aktarıldı.

YOLLAR AYRILACAK

Toure'nin, Galatasaray'a transferinin olmamasının ardından Milan'da kaldığı ancak istediği kadar süre bulamadığı belirtildi. Senegalli futbolcunun, teknik direktör Stefano Pioli tarafından sadece 13 maçta değerlendirildiği ve İtalyan ekibinin oyuncuyla yollarını ayırmak istediğinin altı çizildi.