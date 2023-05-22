Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yeni yıldız Milan'dan geliyor...
Süper Lig'de hedefini bu sezon şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Fode Ballo Toure için yeniden devreye girdi. İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın, daha önce de istediği Toure için hala istekli olduğu belirtildi.
4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Galatasaray'ın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Toure'yle anlaştığı ancak kulübü Milan'ı ikna edemediği vurgulandı. Sarı-kırmızılı takımın, o dönem 26 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro önerdiği, Milan'ın ise 5 milyon euro istediği kaydedildi. Galatasaray'ın, İtalyan ekibini ikna edememesinin ardından masadan kalktığı aktarıldı.
YOLLAR AYRILACAK
Toure'nin, Galatasaray'a transferinin olmamasının ardından Milan'da kaldığı ancak istediği kadar süre bulamadığı belirtildi. Senegalli futbolcunun, teknik direktör Stefano Pioli tarafından sadece 13 maçta değerlendirildiği ve İtalyan ekibinin oyuncuyla yollarını ayırmak istediğinin altı çizildi.
NICE DE İSTİYOR
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde 26 yaşındaki sol bek için yeniden girişimde bulunabileceği, Milan'ın ise yaz transfer döneminde de istediği 5 milyon euro'luk bonserviste ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Toure ile Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'dan da Nice'in ilgilendiği iddia edildi.
Milan forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan Toure'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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