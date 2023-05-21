Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli kutlama...
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, TF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. 84 puanla sezonu tamamlayan Körfez ekibi, kupasına kavuştu.
Şampiyonluğu garantilemesinin ardından normal sezonun son haftasında deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 yenilen Körfez ekibi, 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 84 puanla sezonu tamamladı.
Ankara Demirspor maçının ardından Kocaeli'ye dönen ve kent merkezinde üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, Seka Park Alanı Uçurtma Tepesi mevkisinde şampiyonluk kutlama programına katıldı.
Burada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mazisinde büyük başarılar bulunan kulübün zor günler geçirdiğini, amatör kümeye kadar gerilediğini hatırlatarak, gönül bağını kesmeyen, desteğini esirgemeyen taraftarın başarının mimarı olduğunu aktardı.
En zor zamanlarında Kocaelispor'un yanında olduğunu, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Büyükakın, "İnşallah bundan sonra Kocaelispor asla 2. Lig'i bir daha görmeyecek. Kendi adıma, Kocaelispor'un en zor zamanlarında elimi değil gövdemi taşın altına koymayı bildim." diye konuştu.
Kocaelispor'un siyasete malzeme olmamasını arzuladığını ancak 'Başarılı olursa Büyükşehir Belediye Başkanı destek veriyor. Buradan siyaseten nemalanır' düşüncesiyle zarar vermek için çalışanlar olduğunu dile getiren Büyükakın, kendisinin bir gün bile bu düşüncede olmadığını kaydetti.
"TEK YUMRUK OLURSAK BAŞARIRIZ"
"Kocaelispor üzerinden siyaset devşirmeye kalkanları kapıdan içeri sokmayın. Maçlara bile gelmedik ki sırf bizim yüzümüzden Kocaelispor zarar görmesin diye. Ama şunu bilin ki Kocaelispor'un üzerinden elimizi bir gün olsun çekmedik. Elhamdülillah, bütün yükünü çektik ama zarar görmesin diye o tribüne bile gelmedik. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Siyasete, Kocaelispor'u asla malzeme etmeyeceğiz. Kocaelispor'un başına gelecek en büyük tehlike birliğimizin, beraberliğimizin bozulması olur.
Zor günlerde takıma sahip çıkmak için bu birliğin beraberliğin bozulmamasını sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu takımın Süper Lig'de oynaması gerekiyor, bu takımın Avrupa kupalarında kupayı kaldırması gerekiyor. Bakın benim gönlümde yatan Kocaelispor, çok iyi bir planlamayla altyapısını çok sağlam kurarak, tesis altyapısını çok sağlam kurarak Kocaelispor'u on beş yıllık bir planlamada Avrupa'da, dünyada derece yapacak bir kulüp haline getirmek. Üç yüz bin, dört yüz bin nüfusu olan ülkeler, dünya kupalarında dereceye giriyor. Kocaeli'nin iki milyon nüfusu var. Birbirimize bağlanır, sımsıkı olur, tek yumruk olursak başarırız."
Büyükakın, mali açıdan Kocaelispor'u desteklemeye devam edeceğini, 1. Lig'de çok başarılı sonuçlar almak için bir ekip kuracaklarını sözlerine ekledi.
Kulüp başkanı Engin Koyun ise zor, meşakkatli günlerden geçerek bu güne ulaştıklarını aktardı.
Koyun, "Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere getirmek için bir bir adımlarla gidiyoruz. Bu fırsatı bizlere veren siz değerli taraftarımıza ve bu başarının mimarı, desteğini esirgemeyen, maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yalçın Orhan ile 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can, isimleri anons edilerek sahneye davet edilen futbolcular ile teknik heyete madalyaları ve 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…
- YSK SINAV YERİ SORGULAMA 2023! YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr
- Sermayesiz çalışma yöntemi! İnternet üzerinden para kazanabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...
- PA POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023! 30. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Kontenjan ve şartları neler? pau.edu.tr giriş ekranı!
- Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı, neden? Korhanların acı günü...
- Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!