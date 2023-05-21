Spor Toto 1. Lig’e yükselen Kocaelispor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli kutlama...

Koyun, "Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere getirmek için bir bir adımlarla gidiyoruz. Bu fırsatı bizlere veren siz değerli taraftarımıza ve bu başarının mimarı, desteğini esirgemeyen, maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yalçın Orhan ile 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can, isimleri anons edilerek sahneye davet edilen futbolcular ile teknik heyete madalyaları ve 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.