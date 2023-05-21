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CANLI | Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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CANLI | Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Adana Demirspor ile Beşiktaş Süper Lig 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilen Adana Demirspor-Beşiktaş maçı, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Vincenzo Montella'lı Adana Demirspor ile Şenol Güneş'li Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Hükmen Gaziantep FK maçı dahil 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mavi Şimşekler, 63 puanda. Yaptığı büyük çıkış sonrası 4. sıraya yerleşen Adana temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. 12 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kara Kartal, 71 puanda. Şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş, 6'da 6 ile evine dönmenin peşinde olacak.

ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masukau, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I SERKAN TOKAT
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.

Bu mücadelenin VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

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