CANLI | Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Vincenzo Montella'lı Adana Demirspor ile Şenol Güneş'li Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Hükmen Gaziantep FK maçı dahil 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mavi Şimşekler, 63 puanda. Yaptığı büyük çıkış sonrası 4. sıraya yerleşen Adana temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. 12 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kara Kartal, 71 puanda. Şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş, 6'da 6 ile evine dönmenin peşinde olacak.

ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.