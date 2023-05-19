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Karagümrük'te Pirlo'nun geleceği belli oldu! Ayrılıyor mu?

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Karagümrük’te Pirlo’nun geleceği belli oldu! Ayrılıyor mu?

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan İtalyan oyuncu sezon başında Fatih Karagümrük'ün başına geçmişti. Andrea Pirlo'nun geleceği belli oldu. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbol adamı için karar verildi.

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