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Galatasaray'a Tottenham'dan iyi haber! Lucas Moura ile yollar ayrılıyor

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Galatasaray’a Tottenham’dan iyi haber! Lucas Moura ile yollar ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham takımın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Moura'nın son günlerde Galatasaray'a geleceği basında geniş yer bulmuştu.

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